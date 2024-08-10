«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии

«Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем Суперкубка Англии.

Счет на 82 минуте открыл игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо. На 89 минуте поединка Бернарду Силва сравнял счет. Серия пенальти завершилась со счетом 7:6. Решающий удар реализовал игрок «Сити» Мануэль Аканджи.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» — действующий обладатель Кубка Англии. В финальном матче «Юнайтед» обыграл «Сити» (2:1).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет на выезде с лондонским «Челси». Матч состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» откроет чемпионат Англии встречей с лондонским «Фулхэмом». Команды выйдут на поле 16 августа. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:30 по московскому времени.

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