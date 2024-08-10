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Винер об успехе Варфоломеев и Близнюк на ОИ: Россия доказала, что она впереди планеты всей

Винер похвалила Варфоломееву и Близнюк за успехи на парижской Олимпиаде

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер похвалила уроженку Барнаула Дарью Варфоломееву, которая на парижской Олимпиаде заняла первое место в составе сборной Германии в групповых упражнениях, а также российского тренера Анастасию Близнюк, под руководством которой сборная Китая выиграла золото в командных групповых упражнениях. Слова Винер передает группа «Художественная гимнастика России» в VK.

«На эти соревнованиях Россия доказала, что она впереди планеты всей. Там, где Россия прилагает руку — там была, есть и будет победа. Поздравляем Настю с победой», — сказала Винер, также отметив успех Варфоломееву.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее в Госдуме оценили выступление россиян на ОИ.

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