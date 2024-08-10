Олимпийский чемпион госпитализирован из-за проблем с почками на Играх

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери попал в больницу из-за почечных колик в день финала парижских Олимпийских игр. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Боль, которую я чувствую, насколько бы сильной она ни была, ничто по сравнению с тем, что у меня происходит внутри. В этот день я мог думать обо всем, кроме такого кошмара», — написал Тамбери.

Тамбери попал в больницу с подозрением на камни в почках перед стартом Игр, но затем успешно прошел квалификацию и отобрался в финал соревнований.

Итальянцу 32 года. Он выиграл золото на Олимпиаде-2020, а также стал чемпионом мира-2023. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире — 2,37 м. Также Тамбери является трехкратным чемпионом Европы.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене.