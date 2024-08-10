Румынку Аксенте унесли на носилках после поединка по борьбе на ОИ

Румынская спортсменка Каталина Аксенте не смогла самостоятельно покинуть ковер после поединка 1/8 финала Олимпийских игр по вольной борьбе с американкой Кеннеди Блейдс.

Спортсменка из США провела бросок прогибом, после чего ее соперница приземлилась на шею и не смогла встать. Аксенте оказали первую помощь и унесли на носилках.

Аксенте начала международную профессиональную карьеру в 2014 году. Ее первой медалью стала бронза на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23-х лет в 2018 году в весовой категории до 76 кг.

На европейском чемпионате в Риме, который прошел в 2020 году, Аксенте завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг. Через три года в хорватском Загребе она также заняла третье место, но уже в весовой категории до 76 кг.

В 2019 году представительница Румынии риняла участие в соревнованиях по борьбе на II Европейских играх в Минске, где заняла лишь 11 место в весовой категории до 76 кг.

Олимпийские игры стартовали в Париже 26 июля. Церемония закрытия соревнований состоится в столице Франции 11 августа.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр после инцидента со службой безопасности.