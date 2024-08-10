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Экс-президент «Локомотива» хочет видеть Джикию в команде

Экс-президент «Локомотива» Смородская: было бы хорошо, если бы вернули Джикию

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что хочет видеть экс-капитана московского «Спартака» Георгия Джикию в команде, передает «Чемпионат».

«Было бы хорошо, если бы «Локомотив» вернул своего воспитанника Джикию. Конечно, он бы усилил команду, потому что это хороший игрок», — сказала Смородская.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Джикия играл за «Локомотив-2» с 2011 по 2013 год. В школе «Локомотива» защитник обучался с 2003 по 2011 год.

Ранее сообщалось о том, что Джикия может стать игроком самарские «Крыльев Советов».

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