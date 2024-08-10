В неофициальном медальном зачете Олимпипды сменился лидер

Сборная Китая вышла на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады, обогнав команду США.

Сейчас у китайских спортсменов 34 золотых медали, у американцев — 33.

Китай обошел США после того, как тяжелоатлет Лю Хуаньхуа выиграл медаль высшей пробы в весовой категории до 102 кг.

Второе место занял Акбар Джураев из Узбекистана, белорусский спортсмен Евгений Тихонцов расположился на третьей строчке.

За победу в медальном зачете борются только Китай и США. У сборной Австралии, которая идет на третьем месте, 18 золотых медалей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпиады для российских спортсменов.