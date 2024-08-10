Овечкин заявил, что встретится с футболистом «Атланты» Миранчуком

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи футболисту клуба МЛС «Атланта» Алексею Миранчуку, передает «Матч ТВ».

«Дай бог, чтобы у него все получилось. Будем болеть, переживать. Когда придет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним», — сказал Овечкин.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Ранее Миранчук стал самым дорогим футболистом в истории МЛС.