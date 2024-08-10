Бойца Исмаилова будут судить по делу об унижении человеческого достоинства

Известному российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит до 15 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

По информации источника, причиной для возбуждения дела могла стать видеозапись, которую Исмаилов опубликовал около года назад в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ролике боец критикует рейды, которые правоохранительные органы проводили в мечетях.

Дело уже поступило в Таганский суд Москвы. За подобное правонарушение бойцу может грозить 15 суток ареста, штраф в размере 20 тыс. рублей или исправительные работы.

Последний раз в октагон Исмаилов выходит 21 июля, он провел поединок с Владимиром Минеевым. Бой длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом. 34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

Ранее стала известна сумма дохода от продажи билетов на бой Минеева и Исмаилова.