Овечкин оценил переход Кузнецова в СКА

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Евгению Кузнецову, который перешел в петербургский СКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У каждого человека есть своя голова на плечах, каждый сам принимает решение. Он принял решение совместно с семьей приехать и играть в СКА. Могу только пожелать ему успехов», — заявил Овечкин.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона.

8 марта команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

Ранее Вячеслав Фетисов обратился к Овечкину с просьбой из-за рекорда Гретцки.