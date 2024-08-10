Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Афганскую спортсменку дисквалифицировали на ОИ из-за политического лозунга

Афганская спортсменка Талаш дисквалифицирована на ОИ из-за политического лозунга

close
100%
Frank Franklin/AP

Представляющая сборную беженцев афганская спортсменка Манижа Талаш была дисквалифицирована в ходе соревнований по брейкингу на Олимпиаде в Париже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протокол турнира.

Причиной для дисквалификации стал тот факт, что во время квалификационного противостояния с представительницей Нидерландов Индией Сарджо Талаш показала плащ с надписью Free Afghan Women («Освободите афганских женщин»). Международный олимпийский комитет счел подобное высказывание политическим и дисквалифицировал Талаш.

При этом сама спортсменка проиграла противостояние Сарджо, поэтому дисквалификация ни на что не повлияла.

7 августа украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить часть фразы «I am Ukrainian» на лодке. По информации СМИ, Международная федерация каноэ решила, что в данной надписи присутствуют «признаки пропаганды». На каноэ от фразы «I am Ukrainian» с помощью наклеек оставили «Ukraini».

Ранее на Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами