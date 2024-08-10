«Врачи сотворили маленькое чудо»: тренер Двали о спасенном глазе боксера

Иван Щелок, личный тренер чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, заявил, что врачи опасались делать спортсмену операцию на глазу, поскольку произошло отслоение сетчатки, а также серьезно пострадал хрусталик. Его слова приводит RT.

«Орган собирали заново будто по запчастям. Просто раскладывали все составляющие по местам. Некоторые медики действительно разводили руками и не видели смысла в процедуре. В итоге Двали целых четыре часа провел на операционном столе. Врачи совершили маленькое чудо», — заявил он.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против Двали на более тяжкую статью. Изначально дело в рамках статьи о хулиганстве.

Ранее появилась информация, что Двали грозит еще одна операция.