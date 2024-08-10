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«Проблемы с питанием, плохие условия для сна»: в Германии недовольны олимпийской деревней

Немецкий теннисист Зверев подверг критике олимпийскую деревню в Париже

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REUTERS

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что олимпийская деревня в Париже была устроена не самым лучшим образом, и подверг критике условия проживания. Его слова приводит RMC Sport.

«Были проблемы с питанием, плохие условия для сна. В комнатах также не было кондиционеров, что было немного сложно для меня, но для всех было одинаково, поэтому я не жалуюсь», — заявил Зверев.

Он также добавил, что олимпийская деревня в Токио во время Игр-2020, которые прошли летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, была устроена лучше.

Немецкий теннисист завершил выступление на Олимпиаде на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти ( 5:7, 5:7).

Во время Олимпиады в Париже многие аспекты подвергаются критике. К примеру, спортсмены британской делегации высказали опасения и недовольство из-за еды, которая предоставлялась атлетам в олимпийской деревне. Недовольство едой высказывали также спортсмены из США. К примеру, качество еды раскритиковала семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.

Ранее атлет из США раскритиковал качество медалей Олимпийских игр — 2024.

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