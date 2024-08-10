Туктамышева показала фигуру в бикини

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с поклонниками новой фотографией с отдыха.

На кадре Туктамышева позирует в раздельном купальнике. Спортсменка с другими фигуристами отдохнула на яхте.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которые Туктамышева не отобралась.

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