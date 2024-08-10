Матч с ЦСКА назвали определяющим для главного тренера «Краснодара»

Матч 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА станет определяющим для главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Уверенность в этом в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

«Мусаеву нужно серьезно подготовить команду к ЦСКА. Он прекрасно понимает, что его будущее в клубе зависит от этого матча. Интересно, как молодой тренер в такой ситуации и под таким давлением себя проявит. Тут может быть даже два варианта: руководство уволит или сам подаст в отставку», — считает Кирьяков.

Эксперт заметил, что после неудачного старта сезона Мусаев испытывает давление со стороны журналистов и болельщиков. По мнению Кирьякова, многое зависит от того, готов ли сам Мусаев дальше работать в случае неудачи и будут ли за него биться футболисты команды.

Матч между «быками» и ЦСКА состоится в Краснодаре в субботу, 10 августа. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. После трех туров красно-синие с 7-ю очками идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» трижды сыграл вничью и расположился на 11-й строчке.

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