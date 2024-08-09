Бывший футболист «Динамо» считает, что клуб может набрать очки в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что бело-голубым по силам набрать очки в матче с фаворитом чемпионата петербургским «Зенитом». Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Вполне способны добиться положительного результата в этом матче. «Зенит» не сможет провести весь сезон на таком высоком уровне. Точно будут осечки, надеюсь, что первая случится против «Динамо», — заявил Гранат.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» и «Динамо» делят первое место, набрав по девять очков из девяти возможных.

В прошлом чемпионате России «Динамо» дважды обыграло клуб с берегов Невы. Встреча первого круга, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Тот матч прошел 6 августа 2023 года. 28 апреля 2024 года «Динамо» победило со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России, «Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» является фаворитом в игре с «Динамо».