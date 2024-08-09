Каноист Коровашков заявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2028

Российский каноист Алексей Коровашков заявил о том, что он планирует принять участие на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Да! Мне 32 года, но я еще все равно смогу гоняться», — заявил каноист.

8 августа Коровашков в паре с Захаром Петровым не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали также четвертый результат.

В квалификации, которая состоялась 6 августа, Петров и Коровашков заняли первое место в своем заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. В полуфинальном заезде они также оказались первыми.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал российских каноистов олимпийскими героями.