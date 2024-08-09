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Экс-игрок «Динамо» дал совет «Спартаку» перед игрой с «Ахматом»

Булыкин о матче «Спартак» — Ахмат»: главное, чтобы москвичи не расслабились

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» добьется результата, если выйдет на поле с должным настроем.

«Главное, чтобы «Спартак» не расслабился, «Локомотив» в прошлом туре вышел с хорошим настроем и обыграл «Ахмат» на чужом поле, что сделать тяжело. Если «Спартак» начнет хорошо игру, забьет гол, то он может хорошо провести хорошо в целом весь матч, забив много мячей», — сказал Булыкин.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, набрав шесть очков «Ахмат» занимает 14-ю строчку. Команда из столицы Чеченской Республики набрала два балла.

Ранее Валерий Гладилин предрек «Спартаку» сложный матч с «Ахматом».

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