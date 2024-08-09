Президент Сербии раскритиковал судейство в матче против США на Олимпиаде-2024

Президент Сербии Александар Вучич остался недоволен судейством полуфинальной встречи мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 Париже, в котором сербы встречались с командой США. В своих социальных сетях он опубликовал видео одного эпизода, который случился в третьем игровом отрезке, и усомнился в правильности вынесенного арбитрами решения.

«В какой стране это не будет пробежкой? В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать», — заявил президент.

Ранее стало известно, что арбитры отказались пожимать руки сербам после окончания встречи и сразу покинули площадку.

Матч закончился со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу США. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри, который набрал 36 очков и забросил 9/14 трехочковых.

В финале команда Стива Керра встретится с Францией, которая обыграла действующих чемпионов мира — Германию — cо счетом 73:69. Матч состоится 10 августа. Сербы сыграют за третье место против Германии в этот же день.

Ранее сообщалось, что российские атлеты завоевали только одну медаль на Олимпийских играх в Париже.