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Стало известно, кто из звезд выступит на закрытии Олимпиады

Билли Айлиш и Снуп Догг выступят на закрытии Олимпиады в Париже

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Mike Baker/AMPAS/AdMedia/Global Look Press

Звездные музыкальные исполнители Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, такой подбор исполнителей объяснен тем, что они связаны с США, где состоятся следующие летние Олимпийские игры.

Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня, также музыкант регулярно посещает различные соревнования.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее атлет из США раскритиковал качество медалей Олимпийских игр — 2024.

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