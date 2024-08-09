Автомобиль Дзюбы получил 100 штрафов за нарушение ПДД

Автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, который зарегистрирован на бывшего нападающего московского «Локомотива» и сборной России Артема Дзюбу, насобирал 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения меньше, чем за год. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, большая часть штрафов выписана за превышение скорости и повторное превышение. Также есть штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей, однако еще должен заплатить 6 тысяч. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

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