Во время матча США и Сербии на Играх показали балет «Лебединое озеро»

В перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже между сборными США и Сербии зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Об этом пишет РИА Новости.

Балерины вышли на паркет во время большого перерыва — после второй четверти, когда счет был 54:43 в пользу Сербии. Всего под музыку Петра Чайковского станцевали пять балерин.

Встреча завершилась победой сборной США со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации) «Голден Стейт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри, который набрал 36 очков и забросил 9/14 трехочковых. 39-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов, 10 передач.

В финале команда Стива Керра встретится с национальной командой Франции, которая в своем полуфинальном поединке обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии cо счетом 73:69. Матч состоится 10 августа.

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