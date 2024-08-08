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Сборная США выиграла +17 в последней четверти и вышла в финал ОИ по баскетболу

Сборная США вышла в финал ОИ по баскетболу, уступая почти весь матч

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Evelyn Hockstein/REUTERS

Мужская баскетбольная сборная США вышла в финал олимпийского баскетбольного турнира в Париже, выиграв +17 в последней четверти.

В полуфинальном матче они обыграли команду Сербии со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации) «Голден Стейт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри, который набрал 36 очков и забросил 9/14 трехочковых.

39-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов, 10 передач.

В финале команда Стива Керра встретится с Францией, которая обыграла действующих чемпионов мира — Германию cо счетом 73:69. Матч состоится 10 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сборная Марокко по футболу завоевала бронзу ОИ, разгромив Египет.

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