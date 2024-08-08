Губерниев назвал российских каноистов олимпийскими героями

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров являются настоящими олимпийскими героями. Его слова приводит РИА Новости.

«Ребята проиграли девять сотых секунды. Мизер! Это очень мало. Они недавно сели в лодку и смогли так здорово подготовиться. Для меня Петров и Коровашков — настоящие олимпийские герои», — заявил Губерниев.

8 августа Коровашков и Петров не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх — 2024.

В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат, уступив 0,09 сек бронзовым призерам Хоан Антони Морено и Диего Домингесу из Испании.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее волонтер из России раскрыла, как к ней отнеслись на Играх в Париже.