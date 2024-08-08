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Призер Олимпийских игр вспомнил, как его пытались обокрасть в Киеве

Призер Олимпийских игр Ткаченко вспомнил, как поймал грабителя в Киеве

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БК «ЦСКА»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Владимир Ткаченко вспомнил, как его пытались обворовать в Киеве. Его слова приводит «Советский спорт».

По признанию экс-спортсмена, в то время он любил рок и коллекционировал различные пластинки. Инцидент произошел, когда баскетболист жил в Киеве.

«Грабитель следил за моей квартирой какое-то время, дождался подходящего момента. Думал, что я на тренировку уехал, и залез. Я услышал и за дверью спрятался. Заходит, заходит, прокрался в комнату. Я за шкирку его схватил. Тот перепугался. Вызвал милицию и сдал», — сказал Ткаченко.

В Киеве Ткаченко выступал за «Строитель» с 1974 по 1982 год.

Ткаченко в составе сборной СССР завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в 1976 и 1980 годах. Баскетболист — чемпион мира (1982), трехкратный чемпион Европы (1979, 1981, 1985), четырехкратный чемпион СССР (1983, 1984, 1988, 1990). В клубной карьере, кроме киевского «Строителя», он защищал цвета московского ЦСКА (1983-1989) и клуба «Гвадалахара» (1989-1990).

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