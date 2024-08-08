«Сафонов потерпел катастрофу»: фанаты «ПСЖ» о дебюте российского голкипера

Болельщики французского «ПСЖ» критично оценили дебют российского голкипера Матвея Сафонова, который впервые вышел на поле в составе команды на матч с австрийским «Штурмом». Высказывания фанатов, опубликованные в социальной сети X, приводит «Чемпионат.com».

«Это первый матч Сафонова, но пока итальянец может спать спокойно, он ничем не рискует», — отметил один из фанатов.

«Мы не судим по первой игре, но жаль Москардо, и Сафонов потерпел катастрофу», — заявил другой.

Игра завершилась со счетом 2:2. Ворота «Штурма» защищал россиянин Даниил Худяков, для которого этот матч также стал дебютным.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее Сафонов кратко оценил свой дебют за «ПСЖ».