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Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание на Олимпиаде

Рекордсмен Гирма потерял сознание после падения на забеге с препятствиями на ОИ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже. Спортсмен задел барьер ногой и жестко упал, не сумев продолжить соревнование.

Его унесли с дорожки на носилках. Гирма — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и действующий обладатель мирового рекорда на данной дистанции, показавший время 7 минут 52,11 секунды.

Накануне в Париже назвали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком. Мэр Парижа Анн Идальго в эфире телеканала BFMTV заявила, что новости о заболевании спортсменов после заплывов в Сене на летних Олимпийских играх — 2024 являются фейками.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. 31 июля официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон, который был перенесен с 30 на 31 июля пройдет в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша Хелиф заявила о несправедливом отношении.

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