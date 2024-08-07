Экс-тренер сборной России не верит в рекорд Шипачева в новом сезоне

Нападающему минского «Динамо» Вадиму Шипачеву будет тяжело достигнуть отметки в 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в предстоящем сезоне. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, подчеркнув, что хоккеист уже немолод, и это может сыграть против него.

«Шипачеву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать. Во-первых, возраст. Хотя он следит за собой, но все равно года берут свое. Понятно, что он будет играть в большинстве, его для этого взяли туда. Во-вторых, у него там не будет ни Яшкина, ни Кагарлицкого», — указал Крикунов.

Специалист заметил, что очень многое зависит от того, какие у 37-летнего форварда будут партнеры на льду. Крикунов считает, что планки в 1000 баллов Шипачев сможет достичь за два сезона. Напомним, рекордсменом КХЛ по очкам является экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин — он набрал 928 баллов. На счету Шипачева сейчас 920 очков. Этим летом он подписал контракт с минским «Динамо» на один сезон.

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