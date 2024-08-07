Голкипер Сафонов дебютировал за «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за французский «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма».

Игра началась в 19:30 по московскому времени. На поле в составе австрийской команды появился еще один дебютант — российский голкипер Даниил Худяков, который перешел в «Штурм» из московского «Локомотива».

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее Сафонов обвинил экс-супругу в автоподставах.