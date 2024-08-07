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Игрок сборной Австралии задержан в Париже из-за покупки наркотиков

Игрок сборной Австралии Крейг задержан в Париже после покупки кокаина

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Steve Christo/Corbis/Getty Images

Австралийский спортсмен и член олимпийской сборной по хоккею на траве Томас Крейг был задержан полицией Парижа из-за покупки кокаина. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Правоохранительные органы поймали австралийского спортсмена, когда он покупал наркотики у несовершеннолетнего продавца в ночь на среду, 7 августа. У хоккеиста было около грамма кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил тот факт, что один член сборной находится во Франции под арестом, ему оказывается необходимая помощь и поддержка.

Крейгу 28 лет. Он выступает за национальную сборную Австралии по хоккею на траве с 2014 года. Хоккеист принимал участие в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции прошли летом 2021 года. На том турнире Австралия завоевала серебряные медали, проиграв национальной команде Бельгии со счетом 2:3.

На летних Олимпийских играх — 2024 австралийские хоккеисты завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив соперникам из Нидерландов. Поединок завершился со счетом 0:2.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде.

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