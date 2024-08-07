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Американским и японским фигуристам вручили медали Олимпиады-2022

Фигуристам из США и Японии вручили в Париже медали Олимпийских игр — 2022

В Париже состоялась церемония награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Во время церемонии, которая прошла в Парке чемпионов около Эйфелевой башни, сборная США получила золотые награды, а японская команда — серебро. Российские спортсмены, которые в ходе перераспределения медалей получили бронзу, на мероприятии не присутствовали.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее решение МОК по неприглашению российских фигуристов назвали придурочным.

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