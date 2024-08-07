Российские фигуристы обратились в суд для отмены церемонии награждения медалями ОИ-22

Российские фигуристы обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая должна состояться в Париже 7 августа. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Спортсмены из сборной Олимпийского комитета России требуют отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр, которые будут отсутствовать якобы по технической причине. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что сборная России не будет присутствовать на церемонии из‑за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) и логистических проблем.

Организаторы планируют наградить медалями командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 сборную США (золото) и Японию (серебро).

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее решение МОК по неприглашению российских фигуристов назвали придурочным.