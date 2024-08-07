Адвокат Калинов: против шахматистки, растершей ртуть по доске, нужно возбуждать уголовное дело

В отношении шахматистки Амины Абакаровой, растершей ртуть по доске соперницы перед стартом чемпионата Дагестана, необходимо возбуждать уголовное дело. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Все будет зависеть от показаний девушки, которая растерла ртуть по доске. Но не исключено, что здесь можно возбуждать дело о покушении на убийство. Часть 1 ст. 105 через ст. 30 — «покушение». Она должна была осознавать, что могут быть разные последствия.

Это серьезный случай, и многое будет зависеть от следователей. Нужно правильно квалифицировать это дело. На мой взгляд, однозначно, нужно возбуждать уголовное дело. В рамках проверки следователи ждут, какое заключение даст судмедэксперт о степени вреда здоровью. И уже на основании этого возбуждается или не возбуждается уголовное дело», — сказал Калинов.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что Умайганат Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. Абакарова была задержана в тот же день.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Ткачев заявил, что жизни Османовой ничто не угрожает.