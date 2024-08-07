Тина Канделаки призвала РФС не подчиняться УЕФА

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки заявила, что Российскому футбольному союзу (РФС) не надо подчиняться Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ставить матчи Кубка России параллельно с играми еврокубков, несмотря на запрет УЕФА. Об этом она написала в своем Telegram-канале.э

«Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию. Надо начать делать так, как удобно в нашей стране и нам самим», — написала Канделаки.

Она отметила, что болельщикам неудобно, когда матчи Кубка ставят в будни дни в рабочее время.

«Лига чемпионов ведь решила, что ее место в России теперь в интернете. Пусть там свои правила и устанавливает», — отметила она.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее медиаклуб разгромил своего соперника в Кубке России со счетом 8:1.