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В Китае арестовали женщину за пост в соцсетях, она обвиняется в клевете на китайских спортсменов

В Китае женщина арестована за клеветнические посты о китайских спортсменах

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Полиция Китая арестовала женщину, которая обвиняется в том, что она распространяла клеветнические материалы о китайских спортсменах, передает Reuters.

Женщину арестовали за пост в соцсети Weibo.

«Подозреваемая по фамилии Хэ злонамеренно сфабриковала информацию. Она откровенно опорочила других, что оказало неблагоприятное воздействие на общество», — заявили в полиции.

Ранее китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань одержал победу в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.

Судьи оценили выступление представителя Китая в 16,200 балла. Цзинъюань завоевал золото в этом упражнении на вторых Олимпийских играх подряд — он стал сильнейшим на Играх в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции проходили в 2021 году.

Ранее китайская бадминтонистка вышла на награждение Игр со значком Испании.

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