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Капитан ЦСКА перейдет в «Пари НН»

Legalbet: «Пари НН» купит капитана юношеской команды ЦСКА Чистякова

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Защитник и капитан юношеской команды ЦСКА Артем Чистяков продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По данным источника, сделка состоится в ближайшее время. Ожидается, что Чистяков подпишет контракт с нижегородским клубом до лета 2028 года.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-синие одержали 12 побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. В начале июля ЦСКА в рамках предсезонной подготовки провел два товарищеских матча против сербских клубов ОФК и «Партизан» и одержал две победы с общим счетом 7:0.

В текущем розыгрыше РПЛ армейцы набрали семь очков в трех матчах — они сыграли вничью с «Ростовом» 0:0, а затем победили «Пари НН» и «Оренбург» — 3:0 и 5:1 соответственно. Красно-синие идут на третьей строчке в турнирной таблице. В свою очередь, нижегородцы в трех матчах потерпели два поражения — помимо неудачи в игре с ЦСКА, они уступили в первом туре казанскому «Рубину» 2:4. Также они обыграли новичка первенства махачкалинское «Динамо» 1:0.

Ранее РФС отказал тренеру Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

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