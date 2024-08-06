Кафельников рассказал, за счет чего Джокович одолел Алькараса в финале ОИ

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу серба Новака Джоковича над испанцем Карлосом Алькарасом, заявив, что представитель Сербии не позволил испанцу диктовать свою игру, передает Tennis Majors.

«Ключом Джоковича к победе стало то, что он не позволил Алькарасу диктовать свою игру. Серб с самого начала показал, что он готов выкладываться и отдавать все», — сказал Кафельников.

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду. Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

14 июля сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее Джокович обратился к Алькарасу.