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Российская теннисистка показала ноги в коротком платье

Теннисистка Потапова выложила фото в коротком платье

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anapotapovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую фотографию.

Спортсменка позирует в коротком платье.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Теннисисты знакомы с девяти лет.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Потапова от поездки на Олимпиаду отказалась.

Ранее американская автогонщица опубликовала фото с подругой в платьях.

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