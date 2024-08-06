Российская теннисистка показала ноги в коротком платье

Российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую фотографию.

Спортсменка позирует в коротком платье.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Теннисисты знакомы с девяти лет.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Потапова от поездки на Олимпиаду отказалась.

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