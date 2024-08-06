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Латвийского вратаря обвинили в поддержке России

Латвийского голкипера Разумеева обвинили в поддержке России

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vladsrazumejevs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Латвийского вратаря юношеской команды итальянской «Ромы» Владислава Разумеева обвинили на родине в поддержке России, передает Telegram-канал BALTNEWS.

В августе в соцсетях стали распространяться скриншоты профиля Разумеева в Telegram, где у него возле имени размещен российский флаг и буква «Z».

Голкипер опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал аккаунт фейковым, а также заявил, что Россию он никогда не поддерживал.

В октябре 2023 года украинский футболист Александр Роспутько сбежал из расположения команды, не явившись на самолет после матча в Бельгии против местного «Антверпена».

Отец игрока заявил, что в России его сыну будет безопаснее.

«Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт», — заявил отец бывшего игрока «Шахтера».

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал российских спортсменов, меняющих гражданство.

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