Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что Запад культивирует извращения в спорте

Захарова заявила, что ностальгирует по миру, который не выпадал за грань безумия

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ностальгирует по «нормальности» на Олимпийских играх.

«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в еще одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте», — сказала Захарова.
 
По мнению представителя МИД РФ, ранее на Играх преобладал олимпийский дух и атмосфера спортивных состязаний в отличие от того, что происходит в Париже.
 
«У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином городе или стране, а ностальгия по нормальности, по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — заявила Захарова.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже — 2024 вызвала неоднозначную реакцию зрителей из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа.

В постановке также участвовали женщина с бородой и почти обнаженный мужчина, полностью выкрашенный в голубой цвет.

Ранее более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами