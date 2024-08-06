Захарова заявила, что Запад культивирует извращения в спорте

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ностальгирует по «нормальности» на Олимпийских играх.

«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в еще одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте», — сказала Захарова.



По мнению представителя МИД РФ, ранее на Играх преобладал олимпийский дух и атмосфера спортивных состязаний в отличие от того, что происходит в Париже.



«У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином городе или стране, а ностальгия по нормальности, по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — заявила Захарова.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже — 2024 вызвала неоднозначную реакцию зрителей из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа.

В постановке также участвовали женщина с бородой и почти обнаженный мужчина, полностью выкрашенный в голубой цвет.

Ранее более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024.