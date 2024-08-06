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Чемпиона UFC из Бразилии обвинили в изнасиловании

Бразильского чемпиона UFC Перейру обвинили в изнасиловании

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Alejandro Salazar/Global Look Press

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион полутяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Перейра обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает Sportskeeda.

TikTok-блогер Мередит Браун опубликовала видео, в котором заявила, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра изнасиловал ее. По ее словам, спортсмен надругался над ней 2 июня, сразу после турнира.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы набраться смелости рассказать об этом, но я так много боролась со своими ментальными проблемами. В последнее время я едва могу встать с кровати. Это съедает меня заживо, если держать в себе и не говорить об этом. Я боюсь, но я надеюсь, что это поможет мне жить и не чувствовать себя такой одинокой. Я знаю, люди скажут, что я гоняюсь за влиянием или чем-то таким, но я просто хочу снова почувствовать себя хорошо, — рассказала Браун.

Перейра и его команда никак не отреагировали на обвинения.

На счету бразильца 13 боев, из которых 11 он выиграл. 30 июня Перейра провел поединок против представителя Чехии Иржи Прохазки UFC 303 и одержал победу.

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