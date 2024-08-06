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Звезда НХЛ Сергачев вспомнил о бойкотах московской Олимпиады-1980

Хоккеист Сергачев заявил, что у него нет противостояния с футболистами

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Юта» из Солт-Лейк-Сити, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 рассказал, с чем у него ассоциируются те Игры.

«Я не застал эту Олимпиаду, но вокруг нее складывается атмосфера теплоты, спорта, победы. Конечно, там есть и другая сторона — бойкоты (США и ряд других стран отказались приезжать на московскую Олимпиаду — 1980, а затем СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе — 1984. — «Газета.Ru»).

Но спустя десятилетия мы все равно видим ту Олимпиаду как доброе и дружественное мероприятие», — сказал Сергачев.

Хоккеист подчеркнул, что прекрасно общается с коллегами из летних видов спорта.

«У нас нет каких-то противостояний — общаемся хорошо и с футболистами, и с теннисистами, и с представителями других видов спорта», — сказал Сергачев.

Ранее олимпийский чемпион Легков отказался смотреть Олимпиаду в Париже.

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