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Олимпийский чемпион Легков: про футбол можно снять драйвово, но про лыжи не получится

Олимпийский чемпион Легков заявил, что снять драму о футболе легче, чем о лыжах

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 заявил, что снять интересную спортивную драму про футбол намного проще, чем про лыжные гонки.

«Очень правильно снимать фильмы про спорт, потому что это мотивирует молодежь дальше им заниматься. Если закладывать на эти фильмы большие бюджеты, то, наверное, вдвойне сильнее ими будут восхищаться и с большей охотой их смотреть. Но есть такой момент: не каждый вид спорта можно достаточно качественно снять.

Просто хоккей, футбол, баскетбол еще можно снять драйвово, но лыжные гонки уже не получится. И чтобы это сделать, нужно что-то невероятное придумать, показать все это изнутри», — сказал Легков.

Олимпийский чемпион Сочи призвал в любом случае снимать фильмы про спорт с любым бюджетом, поскольку это играет важную роль в развитии общества. Легков также отметил, что спортивные драмы интересны людям.

«Надеюсь, со временем таких кинокартин будет больше и с каждой качество будет все лучше и лучше», — сказал лыжник.

Ранее Легков отказался смотреть Олимпиаду в Париже.

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