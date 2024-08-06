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Бывший советник Федуна оценил игру нападающего «Спартака» Угальде

Бывший советник Федуна Камоцци оценил игру нападающего «Спартака» Угальде

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Franco Camozzi/LinkedIn

Бывший советник экс-главы московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Рост Угальде в этом сезоне меня радует. Раньше проблема была в том, что у него был такой плохой тренер, как Абаскаль», — заявил Камоцци.

Угальде перебрался в «Спартак» из чемпионата Нидерландов, где выступал за «Твенте», в январе этого года. Красно-белые заплатили за его приобретение €13 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне футболист подвергался критике, поскольку в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не смог забить ни одного гола. В этом году он забил четыре гола в последних трех матчах.

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле 2024 года. Сейчас команду возглавляет Деян Станкович.

Ранее Александр Мостовой назвал астрономической сумму трансфера футболиста Угальде.

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