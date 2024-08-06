Станкович объяснил, зачем часто меняет футболистов «Спартака» в перерыве

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что не видит проблемы в заменах футболистов после перерыва. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, футболисты должны помогать команде, а если что-то не получается, то на замену всегда может выйти игрок со скамейки.

«Я бы назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если в команде есть человек, который играет недостаточно хорошо, то вместо него выходит другой, все просто. Поэтому здесь я не вижу никакой драмы, в матче с «Динамо» я делал тоже самое. Благодаря заменам в перерыве мы не сбавили темп, мы продолжили давить и не пропустили», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Крылья Советов» анонсировали переход Игоря Дмитриева.