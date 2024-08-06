«Крылья Советов» анонсировали переход Дмитриева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что в ближайшее время состав команды пополнит полузащитник Игорь Дмитриев. Его слова приводит «Газета.Ru».



20-летний Дмитриев в межсезонье перебрался из екатеринбургского «Урала» в столичный «Спартак». Ожидается, что красно-белые отдадут молодого футболиста в аренду до конца сезона-2024/25.

«Ждем, что вопрос с Дмитриевым решится на днях, об этом можно уже особенно не скрывать. Нам бы такой игрок в этом матче как раз очень пригодился», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Крыльях Советов» объяснили разгромное поражение от «Спартака».