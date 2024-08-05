Проваливших гендерный тест боксерш призвали подтвердить свой пол

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил, что боксерши Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые провалили гендерный тест, должны подтвердить свой пол. Его слова приводит РИА Новости.

«Если спортсмены хотят доказать, что они женщины, они должны сделать это. У нас нет ни одной бумаги ни от роддома, ни результатов подробного осмотра. Если бы меня обвинили, что я не мужчина, а женщина, я бы принес все документы и прошел обследование», — заявил Кремлев.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла Юйтин. При этом Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде-2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг в категории до 66 кг. Юйтин также вышла в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в весовой категории до 57 кг.

Ранее Хелиф высказалась о скандале на Олимпиаде.