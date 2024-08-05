Станкович нашел недочеты в игре «Спартака» после крупной победы над «Крыльями»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что хотел бы видеть свою команду более дисциплинированной и сыгранной. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, футболисты должны держать концентрацию все 90 минут вне зависимости от счета на табло.

«Мы постепенно обретаем новую игровую структуру, по-другому прессингуем, это уже заметно. Мне бы хотелось, чтобы моя команда на протяжении всех 90 минут действовала организованно и не допускала свободного пространства, как у нас иногда случалось после 70-й минуты сегодня. Но такое при счете 3:0 случается. Мы будем играть еще лучше, в этом нам помогут победы — после них ты бежишь еще лучше, быстрее, действуешь активнее и решительнее», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес продолжает следить за матчами «Спартака» в Дубае.