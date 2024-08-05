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Медведева выложила фото с Туктамышевой в купальниках

Медведева выложила фото с Туктамышевой на яхте

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Телеграм-канал Evgenia Medvedev

Медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с другой российской фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Один счастливый, свободный и незабываемый день», — написала Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовой медалисткой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее Медведева призналась, что хочет сделать интервью с Этери Тутберидзе.

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