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Пловчиха из Израиля пропустила заплыв на Играх из-за ужина МОК

Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплыв

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Luo Yuan/XinHua/Global Look Press

Участница Олимпиады-2024 от сборной Израиля Анастасия Горбенко пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 м комплексным плаванием из-за того, что направлялась на ужин, который организовал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом пишет издание Ynetnews.

Горбенко в рамках квалификации заняла девятое место, остановившись в шаге от выхода в финал — туда выходят восемь спортсменок. Израильская пловчиха стала первой запасной. После квалификации Горбенко уточнила у организаторов турнира, стоит ли ей отнести ее снаряжение в комнату ожидания, как это предписано правилами, однако ей ответили отрицательно.

Однако одна из восьми пловчих — Элла Рэмси, представляющая Австралию, — снялась с финала из-за заболевания. Ее должна была заменить Горбенко, которой поступил вызов за 25 минут до заплыва, когда она уже направлялась на ужин, организованный МОК.

Подобное поведение организаторов привело в ярость команду Израиля, и они заявили, что Горбенко на старт не выйдет из-за такого позднего вызова. Ее должна была сменить вторая запасная, однако она тоже не успела на старт. Таким образом, медали были разыграны между семью спортсменками.

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.

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