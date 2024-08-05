Тренер «Спартака» Станкович отказался говорить о будущем Соболева

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отказался прояснить вопрос по будущему российского нападающего команды Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно спрашивать у клуба», — заявил специалист.

Соболев не приехал на поединок третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» вместе с командой. 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард отстранен от тренировок, игрок также пропустил матч второго тура РПЛ против «Химок».

В минуты написания новости «Спартак» играет с «Крыльями Советов» в Москве, игра началась в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по Соболеву.